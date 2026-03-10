لاريجاني: إما أن يكون مضيق هرمز انفراجا للجميع وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق

رأى علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، في منشور على منصة "إكس"، أن مضيق هرمز إما أن يكون مضيق انفراج للجميع وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب.



وأصبح هذا الممر الحيوي لنقل النفط شبه مغلق بشكل كامل منذ أن استهدفت إيران سفنا في المنطقة بغارات عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية عليها.



وسبق أن هددت إيران بإغلاق المضيق ردا على أي هجوم.