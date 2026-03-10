وكالة الطاقة الدولية تدعو لاجتماع طارئ بشأن المخزونات الاستراتيجية

أعلن فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن ممثلي الحكومات الأعضاء في الوكالة سيجتمعون الثلاثاء لتقييم "وضع أمن الإمدادات وظروف السوق الحالية" في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.



وقال بيرول، عقب اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة السبع "لقد دعوتُ إلى اجتماع استثنائي للحكومات الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سيُعقد في وقت لاحق اليوم، لتقييم وضع أمن الإمدادات وظروف السوق الحالية، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إمكان إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول الوكالة للسوق".