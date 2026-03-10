ويتكوف: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات مخابرات عن الأصول العسكرية الأميركية

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي، أن روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات مخابرات حول الأصول العسكرية الأميركية.



وقال ويتكوف إن هذا النفي جاء خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.