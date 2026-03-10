سفراء من حلف شمال الأطلسي يجتمعون مع شركاء من الخليج الأسبوع المقبل

ذكر ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لرويترز أن سفراء 32 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي يعتزمون الاجتماع مع ممثلي دول الخليج الأسبوع المقبل لبحث الحرب مع إيران والتوتر في الشرق الأوسط.



وقال الدبلوماسيون إنه من المتوقع أن يعقد السفراء محادثات مع نظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات.

