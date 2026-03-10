الأخبار
سفراء من حلف شمال الأطلسي يجتمعون مع شركاء من الخليج الأسبوع المقبل

أخبار دولية
2026-03-10 | 13:37
سفراء من حلف شمال الأطلسي يجتمعون مع شركاء من الخليج الأسبوع المقبل
سفراء من حلف شمال الأطلسي يجتمعون مع شركاء من الخليج الأسبوع المقبل

ذكر ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لرويترز أن سفراء 32 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي يعتزمون الاجتماع مع ممثلي دول الخليج الأسبوع المقبل لبحث الحرب مع إيران والتوتر في الشرق الأوسط.

وقال الدبلوماسيون إنه من المتوقع أن يعقد السفراء محادثات مع نظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات.

أخبار دولية

الأطلسي

يجتمعون

شركاء

الخليج

الأسبوع

المقبل

مصدران لوكالة رويترز: إصابة ما يصل إلى 150 جنديًا أميركيًا
بوتين يدعو الى "احتواء سريع للتصعيد" خلال مكالمة مع الرئيس الإيراني بحسب الكرملين
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-20

ترامب يقول إنه أنقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ"

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-16

ترامب: نتحدث مع حلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
2026-02-03

حلف شمال الأطلسي باشر التخطيط لمهمة دفاعية في القطب الشمالي

LBCI
أخبار دولية
2026-01-12

روته: حلف شمال الأطلسي يبحث "الخطوات التالية" لتعزيز أمن القطب الشمالي

اخترنا لكم
LBCI
أخبار دولية
15:28

زيلينسكي: أوكرانيا أرسلت خبراء دفاع جوي إلى قطر والسعودية والإمارات

LBCI
أخبار دولية
14:55

غارات جديدة على الجنوب وضاحية بيروت... هكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار دولية
14:45

ترامب منفتح على الحوار مع إيران… فهل تتحرك واشنطن لاحتواء الحرب في لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
14:39

ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار دولية
2026-03-09

ترامب: إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارا "مشتركا" مع نتنياهو

LBCI
خبر عاجل
2026-02-07

وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى مبنى بلدية صور مستهلًا جولته في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:52

هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية وافقت على تقديم 40 مليون دولار مساعدات طارئة للبنان من خلال وحدة المساعدات الخارجية التابعة لها لتُصرف الأموال هذا الأسبوع

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:10

السيارات تغمر شوارع بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

٧٠٠ ألف نازح جراء الحرب… والجسر الإغاثيّ الجوّيّ الأوّل يصل إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
14:55

غارات جديدة على الجنوب وضاحية بيروت... هكذا يبدو المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

علما الشعب تودّع أهلها من دون أفق للعودة ورميش تحطاط من التهجير

LBCI
أمن وقضاء
14:48

الحرب الإسرائيلية في لبنان ستستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران

LBCI
أخبار لبنان
14:46

خطّة تربوية لضمان حق التعلّم وتوزيع مساعدات نقدية للنازحين

LBCI
أخبار دولية
14:45

ترامب منفتح على الحوار مع إيران… فهل تتحرك واشنطن لاحتواء الحرب في لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
14:39

ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن

LBCI
أخبار دولية
14:35

إسرائيل تكشف عن تعرض إحدى منشآتها لصاروخ دقيق أطلقه الحزب... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
LBCI
خبر عاجل
07:30

ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
01:54

أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه

LBCI
أخبار لبنان
03:29

إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...

LBCI
اقتصاد
03:07

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
07:24

ارتفاع سعر ربطة الخبز...

LBCI
أمن وقضاء
10:25

بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل

LBCI
أخبار لبنان
03:50

عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"

