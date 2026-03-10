بوتين يدعو الى "احتواء سريع للتصعيد" خلال مكالمة مع الرئيس الإيراني بحسب الكرملين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى "احتواء سريع للتصعيد" في الشرق الاوسط خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء مع نظيره الايراني مسعود بيزشكيان، وذلك غداة اتصال مماثل بنظيره الأميركي دونالد ترامب.وقال الكرملين في بيان إن "الرئيس الروسي كرر موقفه المبدئي لصالح احتواء سريع للنزاع وحله بالسبل السياسية"، لافتا الى أن بيزشكيان شكر روسيا "لدعمها وخصوصا للمساعدة الانسانية التي قدمتها الى ايران".