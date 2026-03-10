غارات جديدة على الجنوب وضاحية بيروت... هكذا يبدو المشهد

زيلينسكي: أوكرانيا أرسلت خبراء دفاع جوي إلى قطر والسعودية والإمارات

زيلينسكي: أوكرانيا أرسلت خبراء دفاع جوي إلى قطر والسعودية والإمارات

ترامب منفتح على الحوار مع إيران… فهل تتحرك واشنطن لاحتواء الحرب في لبنان؟