زيلينسكي: أوكرانيا أرسلت خبراء دفاع جوي إلى قطر والسعودية والإمارات
أخبار دولية
2026-03-10 | 15:28
زيلينسكي: أوكرانيا أرسلت خبراء دفاع جوي إلى قطر والسعودية والإمارات
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن كييف أرسلت خبراء في الدفاع الجوي إلى قطر والسعودية والإمارات لمساعدتها على صد الهجمات الجوية الإيرانية.
واستهلكت دول الخليج كميات كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي الثمينة في مواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية، وسعت إلى الاستفادة من الخبرة الأوكرانية في إسقاطها.
وتسقط أوكرانيا طائرات مسيرة روسية كل ليلة باستخدام مجموعة من الأسلحة، من بينها طائرات مسيرة أصغر وأرخص أو أجهزة تشويش.
وقال زيلينسكي لصحفيين: "فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، أرسلنا ثلاثة فرق محترفة ومجهزة تجهيزا كاملا". ولم يدل بتفاصيل عن هذه الفرق، لكنه قال إنها ستكون جاهزة للعمل هذا الأسبوع.
وأشار مستشار زيلينسكي الإعلامي إلى نشر خبراء أوكرانيين في قاعدة عسكرية أميركية بالأردن، دون الخوض في التفاصيل.
وأكد زيلينسكي أن وجود الطيارين الأوكرانيين أساسي لتكون عمليات اعتراض الطائرات المسيرة فعالة.
وقال: "حتى تلك الدول التي كانت تشتري أنظمة اعتراضية سرا، أعتقد أنها أدركت أنه بدون قواتنا المسلحة ومشغلينا وبرامجنا... بدون كل ذلك، لن تجدي هذه الأنظمة الاعتراضية نفعا".
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة وقطر تتطلعان إلى شراء طائرات مسيرة اعتراضية من أوكرانيا لأنها بديل أرخص بكثير عن الصواريخ لإسقاط طائرات شاهد الإيرانية.
