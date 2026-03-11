إيران تقول إنها استهدفت قواعد أميركية في البحرين وكردستان العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد أميركية في البحرين وكردستان العراق بهجوم صاروخي جديد، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر الأربعاء.



وأوضح الحرس في بيان أوردته وكالة تسنيم أنه أطلق صواريخ بالستية على قاعدة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين وعلى ثلاث منشآت أخرى في كردستان العراق.