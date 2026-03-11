الأخبار
الجيش الأميركي يقول إنه دمّر 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام
أخبار دولية
2026-03-11 | 01:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش الأميركي يقول إنه دمّر 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام
أعلن الجيش الأميركي أنه دمّر 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام "قرب مضيق هرمز"، وذلك بعد ورود تقارير بشأن تفخيخ إيران الممر المائي المتوقفة بشكل شبه كامل حركة الملاحة فيه بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة "إكس"، أن "القوات الأميركية قضت في العاشر من آذار على عدد من قطع البحرية الإيرانية، بما فيها 16 سفينة لزرع الألغام قرب مضيق هرمز".
وأرفقت سنتكوم المنشور بلقطات فيديو تظهر إصابة سفن عدة بمقذوفات وانفجارها.
أخبار دولية
الأميركي
سفينة
إيرانية
الألغام
التالي
عضوان آخران من منتخب إيران للسيدات لكرة القدم يطلبان اللجوء في أستراليا
إيران تقول إنها استهدفت قواعد أميركية في البحرين وكردستان العراق
السابق
