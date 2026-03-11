الجيش الأميركي يقول إنه دمّر 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام

أعلن الجيش الأميركي أنه دمّر 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام "قرب مضيق هرمز"، وذلك بعد ورود تقارير بشأن تفخيخ إيران الممر المائي المتوقفة بشكل شبه كامل حركة الملاحة فيه بسبب الحرب في الشرق الأوسط.



وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة "إكس"، أن "القوات الأميركية قضت في العاشر من آذار على عدد من قطع البحرية الإيرانية، بما فيها 16 سفينة لزرع الألغام قرب مضيق هرمز".



وأرفقت سنتكوم المنشور بلقطات فيديو تظهر إصابة سفن عدة بمقذوفات وانفجارها.