الإمارات تعلن أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات بصواريخ ومسيرات قادمة من إيران

أعلنت الإمارات أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها تعمل على اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من إيران، وذلك عقب إعلان طهران عن إطلاق دفعة صاروخية جديدة على أهداف أميركية في المنطقة.وقال بيان صادر عن الوزارة نشر على منصة "إكس" إن "الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران"، مشيرة إلى أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية والمقاتلات للطائرات المسيرة".