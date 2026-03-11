إيران تعلن أنها نفذت ضربات على أهداف أميركية وإسرائيلية

شنت إيران ضربات جديدة واسعة النطاق على أهداف إسرائيلية وأميركية في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد التلفزيون الايراني الرسمي.



ونقل التلفزيون الإيراني عن بيان للحرس الثوري أن القضف كان "الأكثر كثافة وقوة منذ بداية الحرب"، حيث استمر لمدة ثلاث ساعات واستهدف مدنا إسرائيلية من بينها تل أبيب والقدس وحيفا.



وقال إن الدفعة الصاروخية استهدفت "العديد من الأهداف الأميركية في أربيل" في كردستان العراق، إضافة إلى القاعدة البحرية للأسطول الخامس الأميركي في البحرين.