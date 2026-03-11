إصابة سفينة حاويات قبالة سواحل الإمارات ب"قذيفة مجهولة"

أصيبت سفينة حاويات قبالة سواحل الإمارات بقذيفة مجهولة، وفق ما ذكرت وكالة أمن بحري بريطانية الأربعاء، في الوقت الذي تنفذ فيه إيران ضربات انتقامية في الخليج ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضدها.



وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إن "ربان سفينة حاويات أبلغ عن تعرض سفينته لأضرار جراء ما يشتبه بأنه قذيفة غير معروفة"، مضيفة أنه لم يتم تحديد حجم الضرر لكن جميع أفراد الطاقم بخير. أضافت الوكالة أن الحادث وقع على بعد 25 ميلا بحريا شمال غرب إمارة رأس الخيمة.