الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف قاعدة أميركية في الكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن صاروخين على الأقل استهدفا قاعدة أميركية في الكويت، وفق ما أوردت وكالتي فارس ومهر الإيرانيتين للأنباء.ونقلت الوكالتان عن الحرس الثوري الإيراني أن "القاعدة الأميركية في عريفجان (...) أصيبت بإطلاق صاروخين من قبل وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني"، في إشارة إلى معسكر عريفجان الواقع جنوب مدينة الكويت. ولم تعلق السلطات الكويتية على هذه التقارير حتى الآن.