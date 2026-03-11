مسؤولان: العراق يطلب من حكومة إقليم كردستان السماح بتصدير نفط خام عبر خط أنابيب مع تركيا

أكد مسؤولان بقطاع النفط لرويترز أن وزارة النفط العراقية أرسلت خطابا إلى حكومة إقليم كردستان تطلب فيه الموافقة على ضخ ما لا يقل عن مئة ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك النفطية عبر خط أنابيب بين الإقليم وميناء جيهان التركي.



وأوضح المسؤولان المطلعان أن الكميات يمكن أن تزيد تدريجيا حسب السعة المتاحة وأن بغداد ستتحمل رسوم عبور، وأضافا أن حكومة الإقليم لم تصدِر ردا حتى الآن.