الخارجية الصينية: نرفض الهجمات على دول الخليج

أكد قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، أن بكين "لا توافق" على الهجمات على دول الخليج وتندد بجميع الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف غير العسكرية.