ترامب يعد بضمان "مستوى كبير من الأمان" لناقلات النفط في مضيق هرمز

تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوفير "مستوى كبير من الأمان" لناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، في حين تُحكم إيران قبضتها على الممر المائي الحيوي في خضم الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضدها.وقال ترامب: "أعتقد أنكم ستشهدون مستوى كبيرا من الأمان، وسيحدث ذلك سريعا جدا"، وذلك في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا سيضمن سلامة الملاحة في المضيق الذي يمرّ عبره نحو 20 في المئة من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرا.