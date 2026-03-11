رومانيا تسمح باستخدام قواعدها لتزويد الطائرات الأميركية بالوقود خلال الحرب

أعلن رئيس رومانيا أن بلاده قررت السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية لتزويد الطائرات المشاركة في الحرب على إيران بالوقود.



ووافق البرلمان على الإجراء بعد أن راجعه المجلس الأعلى للدفاع الوطني في وقت سابق من اليوم. ووصف الرئيس نيكوسور دان الإجراء في بيان صدر عقب اجتماع المجلس بأنه "نشر موقت لمعدات وقوات عسكرية أميركية في رومانيا".



وأوضح دان أن هذه الخطوة ستتيح إعادة تزويد الطائرات بالوقود ونشر معدات مراقبة واتصال عبر الأقمار الاصطناعية.