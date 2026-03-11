الأخبار
إيران تعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف الإسرائيلية والأميركية في المنطقة

أخبار دولية
2026-03-11 | 17:10
مشاهدات عالية
0min
إيران تعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف الإسرائيلية والأميركية في المنطقة

تعهّدت إيران الأربعاء شن ضربات على أهداف اقتصادية أميركية وإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك المصارف، بعد ضربات خلال الليل ذكرت تقارير بأنها أصابت مصرفا إيرانيا.

وجاء في بيان لـ"مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات العسكرية المركزية، نقله التلفزيون الرسمي أن "العدو أطلق يدنا في استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف التابعة للولايات المتحدة والنظام الصهيوني".

وحضّت سكان المنطقة على تجنّب التواجد في مسافة أقل من كيلومتر من هذه المنشآت.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ضربات أميركية وإسرائيلية أصابت مصرفا في طهران خلال الليل، ما أدى إلى مقتل عدد لم يُحدد من الموظفين.

وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي الأربعاء عبر منصة إكس أن "فرعا من أقدم بنوك البلاد تعرض للقصف بينما كان مكتظا بالموظفين"، مؤكدا أن إيران "ستثأر لهذه الجريمة".

ولم يُعلن عن أي محصلة جراء الهجوم.

