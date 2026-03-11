ترامب: على الولايات المتحدة أن "تُنجز المهمة" في إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتعيّن على الولايات المتحدة أن "تُنجز المهمة" في إيران، وذلك بعد ساعات قليلة على إشارته إلى أن الحرب قد تنتهي قريبا لأنه لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه في البلاد.في معرض حديثه عن العملية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران في خطاب ألقاه في هيبرون في ولاية كنتاكي، قال ترامب "لا نريد أن نُبكر في المغادرة، علينا أن ننجز المهمة أليس كذلك؟".