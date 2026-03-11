الأخبار
ترامب: على الولايات المتحدة أن "تُنجز المهمة" في إيران
أخبار دولية
2026-03-11 | 18:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: على الولايات المتحدة أن "تُنجز المهمة" في إيران
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتعيّن على الولايات المتحدة أن "تُنجز المهمة" في إيران، وذلك بعد ساعات قليلة على إشارته إلى أن الحرب قد تنتهي قريبا لأنه لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه في البلاد.
في معرض حديثه عن العملية العسكرية الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران في خطاب ألقاه في هيبرون في ولاية كنتاكي، قال ترامب "لا نريد أن نُبكر في المغادرة، علينا أن ننجز المهمة أليس كذلك؟".
أخبار دولية
الولايات
المتحدة
"تُنجز
المهمة"
إيران
إيران تعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف الإسرائيلية والأميركية في المنطقة
السابق
