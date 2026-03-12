الأمم المتحدة: نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل إيران جراء الحرب

نزح ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص داخل إيران منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها قبل نحو أسبوعين، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وقال رئيس فريق الدعم الطارئ في المفوضية ومنسق الاستجابة الطارئة للاجئين في الشرق الأوسط أياكي إيتو إن "ما بين 600 ألف ومليون أسرة إيرانية نزحت موقتا داخل البلاد نتيجة النزاع الدائر، وفق تقييمات أولية، ما يمثل ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص".



وأشار في بيان، الى أن "هذا العدد مرشح للارتفاع مع استمرار الأعمال العدائية، في مؤشر مقلق على تصاعد الاحتياجات الإنسانية".

