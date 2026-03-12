الأخبار
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل إيران جراء الحرب
أخبار دولية
2026-03-12 | 07:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل إيران جراء الحرب
نزح ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص داخل إيران منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها قبل نحو أسبوعين، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال رئيس فريق الدعم الطارئ في المفوضية ومنسق الاستجابة الطارئة للاجئين في الشرق الأوسط أياكي إيتو إن "ما بين 600 ألف ومليون أسرة إيرانية نزحت موقتا داخل البلاد نتيجة النزاع الدائر، وفق تقييمات أولية، ما يمثل ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص".
وأشار في بيان، الى أن "هذا العدد مرشح للارتفاع مع استمرار الأعمال العدائية، في مؤشر مقلق على تصاعد الاحتياجات الإنسانية".
أخبار دولية
الأمم المتحدة
نزوح
إيران
الحرب
أخبار دولية
2026-02-26
الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في الحرب في السودان زاد بأكثر من الضعفين عام 2025
أخبار دولية
2026-02-26
الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في الحرب في السودان زاد بأكثر من الضعفين عام 2025
0
آخر الأخبار
2026-03-10
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أكثر من 1300 مدنيّ قتلوا نتيجة الهجمات الأميركية الإسرائيلية منذ بداية الحرب
آخر الأخبار
2026-03-10
مندوب إيران في الأمم المتحدة: أكثر من 1300 مدنيّ قتلوا نتيجة الهجمات الأميركية الإسرائيلية منذ بداية الحرب
0
آخر الأخبار
2026-03-06
المجلس النرويجيّ للاجئين: نزوح 300 ألف شخص في لبنان
آخر الأخبار
2026-03-06
المجلس النرويجيّ للاجئين: نزوح 300 ألف شخص في لبنان
أخبار دولية
11:27
ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026 "من أجل سلامته"
أخبار دولية
11:27
ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026 "من أجل سلامته"
0
أخبار دولية
10:10
خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم كل العوائق
أخبار دولية
10:10
خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم كل العوائق
0
أخبار دولية
10:05
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من أسعار النفط
أخبار دولية
10:05
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من أسعار النفط
0
أخبار دولية
09:43
تركيا "تتحدث" مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
أخبار دولية
09:43
تركيا "تتحدث" مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
0
أخبار لبنان
10:53
بتوجيهات من وزير الاتصالات... تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
أخبار لبنان
10:53
بتوجيهات من وزير الاتصالات... تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد
0
أمن وقضاء
2026-02-09
بلدية القلمون تطلب إخلاء مبنى بالنورث
أمن وقضاء
2026-02-09
بلدية القلمون تطلب إخلاء مبنى بالنورث
0
آخر الأخبار
2026-02-21
فريدي كيروز للـLBCI: يجب على المسؤولين متابعة التفلّت الحاصل على كافة المستويات في المجال الرياضي وخصوصًا على صعيد ما حصل مع اتحاد التزلج في الأولمبياد الشتوية
آخر الأخبار
2026-02-21
فريدي كيروز للـLBCI: يجب على المسؤولين متابعة التفلّت الحاصل على كافة المستويات في المجال الرياضي وخصوصًا على صعيد ما حصل مع اتحاد التزلج في الأولمبياد الشتوية
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
0
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
0
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
0
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
0
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
0
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
1
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
2
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
3
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
4
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
5
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
6
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
8
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
