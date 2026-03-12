الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق ليل الأربعاء 200 صاروخ في "أكبر دفعة" منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق ليل الأربعاء نحو 200 صاروخ في "أكبر دفعة" يطلقها نحو إسرائيل منذ بداية الحرب.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني في مؤتمر صحافي: "خلال الليلة الماضية، شن حزب الله بالتنسيق مع إيران هجوما أطلقت خلاله صواريخ وطائرات مسيرة على المدن والمجتمعات في كل أنحاء إسرائيل، تقريبا نحو 200 صاروخ وحوالى 20 طائرة مسيرة، إضافة إلى الصواريخ البالستية التي كانت تطلق من إيران بالتزامن".



وأضاف شوشاني: "كانت تلك أكبر دفعة يطلقها حزب الله منذ بدء الحرب". وتابع: "كان لدينا دفاع جوي جيد واستجابة سريعة، ما أدى إلى وقوع إصابات معدودة، فقط ضربة أو اثنتان أو ثلاث مباشرة... وبعض المدنيين أصيبوا بجروح طفيفة".