تركيا: لوقف القصف الإسرائيلي على لبنان "قبل أن ينهار"

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى وقف القصف الإسرائيلي على لبنان "قبل أن ينهار".



وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع نظيره الألماني يوهان فاديفول: "إسرائيل، التي تنتهج سياسات توسعية، تنقل حربها القذرة إلى لبنان... يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية قبل أن تنهار الدولة اللبنانية".