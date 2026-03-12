أثينا تنقل سفارتها من إيران إلى أذربيجان بسبب الحرب في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أنها بصدد نقل سفارتها في إيران من طهران إلى باكو في أذربيجان بسبب الحرب في الشرق الأوسط.



وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، لانا زوكيو، أن هذا القرار اتخذ بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية" في العاصمة الإيرانية، في وقت هزّت انفجارات أخرى المدينة الخميس، بحسب وكالة فرانس برس.



وكانت إسبانيا والنمسا وإيطاليا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي أغلقت سفاراتها في طهران موقتا ونقلت خدماتها إلى باكو، بينما تتواصل حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.



كما أعلنت سويسرا، الأربعاء، إغلاق سفارتها موقتا.