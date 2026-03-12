واشنطن تعلن أنها قصفت نحو ستة آلاف هدف منذ بدء الحرب على ايران

أعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة قصفت نحو ستة آلاف هدف منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط الفائت.



وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) المسؤولة عن القوات الأميركية في المنطقة إن بين تلك الأهداف نحو تسعين سفينة إيرانية 30 منها كانت مخصصة لزرع الألغام.