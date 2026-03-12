الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

واشنطن تعلن أنها قصفت نحو ستة آلاف هدف منذ بدء الحرب على ايران

أخبار دولية
2026-03-12 | 13:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
واشنطن تعلن أنها قصفت نحو ستة آلاف هدف منذ بدء الحرب على ايران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
واشنطن تعلن أنها قصفت نحو ستة آلاف هدف منذ بدء الحرب على ايران

أعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة قصفت نحو ستة آلاف هدف منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط الفائت.
     
وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) المسؤولة عن القوات الأميركية في المنطقة إن بين تلك الأهداف نحو تسعين سفينة إيرانية 30 منها كانت مخصصة لزرع الألغام.

أخبار دولية

واشنطن

الحرب

ايران

LBCI التالي
طهران: يمكن للكثير من السفن عبور مضيق هرمز إذا نسقت مع البحرية الإيرانية
نائب وزير الخارجية الإيراني ينفي زرع ألغام في مضيق هرمز
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-03-04

الجيش الأميركي يعلن أنه ضرب ألفي هدف تقريبا في إيران

LBCI
أخبار دولية
2026-03-04

واشنطن: 17500 أميركيا عادوا من دول الشرق الأوسط منذ بدء الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-08

وزارة الصحة الإسرائيلية: إجلاء 1929 إسرائيليا مصابا إلى المستشفيات منذ بدء الحرب مع إيران

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

هآرتس عن بلدية تل أبيب: تضرر 200 مبنى وإجلاء مئات السكان منذ بدء الحرب على إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:06

لاريجاني: إيران لن تتراجع وستجعل الولايات المتحدة تندم على "خطئها الفادح في الحسابات"

LBCI
أخبار دولية
13:48

الجيش الإسرائيلي: قصف نقاط تفتيش لقوات الباسيج في طهران

LBCI
أخبار دولية
13:45

طهران: يمكن للكثير من السفن عبور مضيق هرمز إذا نسقت مع البحرية الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
12:13

نائب وزير الخارجية الإيراني ينفي زرع ألغام في مضيق هرمز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:14

أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-01

الإفطار السنوي لمشروع وطن الإنسان… دعوة لتحصين لبنان قبل فوات الأوان

LBCI
آخر الأخبار
02:45

وزارة الدفاع السعودية: اعتراض طائرة مسيرة كانت متجهة إلى حقل الشيبة النفطيّ

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-21

السفير السعودي أكد لوزير الخارجية دعم بلاده للبنان ولسياسة الحكومة وقراراتها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

إذا أردت أن تعرف من سيربح الحرب... فانظر إلى من يملك النفس الاقتصادي الأطول

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:48

مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:02

أدرعي: سنرد الصاع صاعين‬

LBCI
أخبار لبنان
08:50

أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا

LBCI
أخبار لبنان
14:14

أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية

LBCI
أخبار لبنان
10:12

"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء

LBCI
أخبار لبنان
08:39

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026

LBCI
خبر عاجل
08:13

أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
03:32

إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا

LBCI
خبر عاجل
19:41

غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More