نائب وزير الخارجية الإيراني ينفي زرع ألغام في مضيق هرمز

أكد نائب وزير الخارجية الايراني لوكالة فرانس برس أن ايران لا تزرع ألغاما في مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للنفط عالميا، بعد اتهامات وجهتها واشنطن في هذا الصدد.



وقال مجيد تخت روانجي ردا على سؤال عن تصريحات للرئيس دونالد ترامب تحدث فيها عن ضربات طالت سفنا ايرانية تزرع الغاما: "هذا ليس صحيحا، على الاطلاق".



وأوضح المسؤول الإيراني أن دولا طلبت السماح لسفن تابعة لها بعبور المضيق وقد "تعاونا معها".

