الجيش الإسرائيلي: قصف نقاط تفتيش لقوات الباسيج في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف نقاط تفتيش تابعة لقوات الباسيج في طهران.



وقال: "رصد الجيش الإسرائيلي مؤخرا وجود نقاط تفتيش تابعة لقوات الباسيج في مواقع عدة بطهران. وبعد رصد هذه النقاط، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي، بناء على معلومات استخباراتية من الجيش، نقاط تفتيش الباسيج وعناصرها خلال اليوم الماضي".