لاريجاني: إيران لن تتراجع وستجعل الولايات المتحدة تندم على "خطئها الفادح في الحسابات"

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن طهران لن تتراجع عن المواجهة عسكريا حتى تجعل الولايات المتحدة تندم على "خطئها الفادح في الحسابات" المتمثل في حربها ضد الجمهورية الإسلامية.



وكتب لاريجاني عبر منصة إكس: "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إنه يسعى إلى نصر سريع. ولكن إذا كان شنّ الحرب سهلا، فإن كسبها غير ممكن ببضع تغريدات". وأضاف: "لن نلين حتى نجعلكم تندمون على خطئكم الفادح هذا في الحسابات".