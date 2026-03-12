إيران تهدد بـ"إشعال النفط والغاز في المنطقة" إذا هوجمت بناها التحتية للطاقة

هددت إيران اليوم بإلحاق أضرار جسيمة بصناعة النفط والغاز في المنطقة إذا تعرضت بناها التحتية للطاقة لهجوم خلال حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.



وقال متحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، القيادة العسكرية المركزية للعمليات، "سنشعل النار في النفط والغاز في المنطقة إذا وقع أدنى هجوم على البنى التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية"، كما نقلت وكالة "فرانس برس ".