نتنياهو يتوعّد حزب الله بدفع "ثمن باهظ" بسبب هجماته على إسرائيل
أخبار دولية
2026-03-12 | 16:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نتنياهو يتوعّد حزب الله بدفع "ثمن باهظ" بسبب هجماته على إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إيران لم تعد كما كانت وذلك بعد نحو أسبوعين من الهجمات الأميركية الإسرائيلية المشتركة، مشيرا إلى أن قواتها تلقت ضربات موجعة.
وذكر نتنياهو، في أول مؤتمر صحفي له منذ بدء الحرب مع إيران: "نريد استكمال المهمة للقضاء على التهديد الإيراني وضمان أمن إسرائيل".
وأضاف: "قمت بالعديد من العمليات السرية والعلنية لتقييد قدرات إيران.. الخطر الأكبر على إسرائيل موجود في إيران".
وتابع: "نحن في أيام تاريخية والعملية ضد إيران مستمرة.. كما أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا بسبب عدوانيته ضد إسرائيل".
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حققنا إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط.. نقوم بتغيير الشرق الأوسط ونتحول إلى قوة إقليمية وفي بعض المجالات إلى قوة عالمية".
وأبرز نتنياهو: "النظام الإيراني وضع خطة من أجل تدمير إسرائيل بالصواريخ الباليستية ومحاولة تطوير قنبلة نووية".
كما أشار إلى أنه تم القضاء على علي خامنئي "وابنه مجتبى لا يستطيع أن يظهر علنا".
ووجه نتنياهو رسالة إلى الشعب الإيراني بالقول: "نقف بجانبكم لكن الأمر منوط بكم.. نعمل من أجل توفير الظروف للشعب الإيراني من أجل طرد النظام".
وأوضح أنه يتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بحرية كل يوم تقريبا.. العلاقات بيني وبين ترامب أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا بين زعيمي البلدين".
هذا ورفض نتنياهو كشف تفاصيل الضربات المقبلة، حيث قال: "لن أتحدث بشكل مفصل عما نخطط له بشأن ضرباتنا المقبلة.. ستكون هناك مفاجآت أخرى".
أخبار دولية
يتوعّد
"ثمن
باهظ"
هجماته
إسرائيل
2026-01-28
2026-01-28
نتنياهو خلال تشييع آخر رهينة أُعيد جثمانه: أعداء إسرائيل "سيدفعون ثمنا باهظا"
أخبار دولية
2026-01-28
نتنياهو خلال تشييع آخر رهينة أُعيد جثمانه: أعداء إسرائيل "سيدفعون ثمنا باهظا"
0
2026-03-07
2026-03-07
وزير الدفاع الإسرائيليّ: الحكومة اللبنانية ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تنزع سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
2026-03-07
وزير الدفاع الإسرائيليّ: الحكومة اللبنانية ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تنزع سلاح “حزب الله"
0
2026-03-09
2026-03-09
ترامب: ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب على إيران هو "ثمن بسيط يتعين دفعه"
أخبار دولية
2026-03-09
ترامب: ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب على إيران هو "ثمن بسيط يتعين دفعه"
0
15:59
15:59
إيران تهدد بـ"إشعال النفط والغاز في المنطقة" إذا هوجمت بناها التحتية للطاقة
أخبار دولية
15:59
إيران تهدد بـ"إشعال النفط والغاز في المنطقة" إذا هوجمت بناها التحتية للطاقة
0
15:43
15:43
نتنياهو: إسرائيل "تسحق" إيران وحزب الله
أخبار دولية
15:43
نتنياهو: إسرائيل "تسحق" إيران وحزب الله
0
14:06
14:06
لاريجاني: إيران لن تتراجع وستجعل الولايات المتحدة تندم على "خطئها الفادح في الحسابات"
أخبار دولية
14:06
لاريجاني: إيران لن تتراجع وستجعل الولايات المتحدة تندم على "خطئها الفادح في الحسابات"
0
13:48
13:48
الجيش الإسرائيلي: قصف نقاط تفتيش لقوات الباسيج في طهران
أخبار دولية
13:48
الجيش الإسرائيلي: قصف نقاط تفتيش لقوات الباسيج في طهران
0
2026-03-09
2026-03-09
بعد إعلان الجيش السوري عن إطلاق قذائف من لبنان، مصدر في وزارة الدفاع السورية للـLBCI: الوزارة تتواصل مع الجيش اللبناني الذي تعهد بحل هذا الأمر
خبر عاجل
2026-03-09
بعد إعلان الجيش السوري عن إطلاق قذائف من لبنان، مصدر في وزارة الدفاع السورية للـLBCI: الوزارة تتواصل مع الجيش اللبناني الذي تعهد بحل هذا الأمر
0
2026-03-11
2026-03-11
بابا الفاتيكان يأسف لوفاة قس لبناني بسبب حرب إيران ويقول إنه قريب من لبنان الذي يشهد محنة كبيرة
خبر عاجل
2026-03-11
بابا الفاتيكان يأسف لوفاة قس لبناني بسبب حرب إيران ويقول إنه قريب من لبنان الذي يشهد محنة كبيرة
0
08:13
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
0
2026-03-11
2026-03-11
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
2026-03-11
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
0
14:51
14:51
"نحن أمام أزمة إنسانية هائلة في لبنان"... منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يدقّ ناقوس الخطر عبر الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51
"نحن أمام أزمة إنسانية هائلة في لبنان"... منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يدقّ ناقوس الخطر عبر الـLBCI
0
14:43
14:43
فرنسا الى جانب لبنان إنسانياً ودبلوماسيًّا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
فرنسا الى جانب لبنان إنسانياً ودبلوماسيًّا
0
14:26
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
0
14:25
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
0
14:24
14:24
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
تقارير نشرة الاخبار
14:24
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
0
14:22
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
0
14:22
14:22
إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار
0
14:21
14:21
استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:21
استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد
0
14:20
14:20
غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:20
غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل
1
08:50
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
2
14:14
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
3
17:13
17:13
مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه
أخبار لبنان
17:13
مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه
4
10:12
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
5
08:39
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
6
08:13
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
7
03:32
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
8
13:09
13:09
بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"
أخبار لبنان
13:09
بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"
