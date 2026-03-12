الأخبار
نتنياهو يتوعّد حزب الله بدفع "ثمن باهظ" بسبب هجماته على إسرائيل

أخبار دولية
2026-03-12 | 16:28
نتنياهو يتوعّد حزب الله بدفع "ثمن باهظ" بسبب هجماته على إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، ‌إن ‌إيران لم تعد كما كانت ‌وذلك بعد ‌نحو أسبوعين من الهجمات الأميركية الإسرائيلية المشتركة، ‌مشيرا إلى أن قواتها تلقت ضربات موجعة.

وذكر نتنياهو، في أول ‌مؤتمر صحفي له منذ بدء الحرب مع إيران: "نريد استكمال المهمة للقضاء على التهديد الإيراني وضمان أمن إسرائيل".

وأضاف: "قمت بالعديد من العمليات السرية والعلنية لتقييد قدرات إيران.. الخطر الأكبر على إسرائيل موجود في إيران".

وتابع: "نحن في أيام تاريخية والعملية ضد إيران مستمرة.. كما أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا بسبب عدوانيته ضد إسرائيل".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حققنا إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط.. نقوم بتغيير الشرق الأوسط ونتحول إلى قوة إقليمية وفي بعض المجالات إلى قوة عالمية".

وأبرز نتنياهو: "النظام الإيراني وضع خطة من أجل تدمير إسرائيل بالصواريخ الباليستية ومحاولة تطوير قنبلة نووية".

كما أشار إلى أنه تم القضاء على علي خامنئي "وابنه مجتبى لا يستطيع أن يظهر علنا".

ووجه نتنياهو رسالة إلى الشعب الإيراني بالقول: "نقف بجانبكم لكن الأمر منوط بكم.. نعمل من أجل توفير الظروف للشعب الإيراني من أجل طرد النظام".

وأوضح أنه يتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بحرية كل يوم تقريبا.. العلاقات بيني وبين ترامب أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا بين زعيمي البلدين".

هذا ورفض نتنياهو كشف تفاصيل الضربات المقبلة، حيث قال: "لن أتحدث بشكل مفصل عما نخطط له بشأن ضرباتنا المقبلة.. ستكون هناك مفاجآت أخرى".

