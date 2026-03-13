السعودية: إسقاط مسيّرة أثناء اقترابها من حي السفارات في الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية الجمعة إسقاط مسيّرة كانت متجهة نحو حي السفارات في الرياض.



وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس إنّه تمّ إسقاط "مسيّرة معادية أثناء محاولة الاقتراب من حي السفارات"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "اعتراض وتدمير 3 مسيّرات" في أماكن أخرى في السعودية.