مبعوث روسيا: الإعفاء الأميركي من العقوبات سيؤثر على 100 مليون برميل نفط

أعلن المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف أن الترخيص الموقت الذي أصدرته الولايات المتحدة للدول لشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات سيؤثر على 100 مليون برميل.



وكتب دميترييف في منشور على تطبيق تيليغرام: "في ظل أزمة الطاقة المتفاقمة، يبدو تخفيف القيود المفروضة على إمدادات الطاقة الروسية أمرا لا مفر منه، على الرغم من معارضة بعض المسؤولين في بروكسل".



وأصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 30 يوما يتيح للدول شراء شحنات النفط والمنتجات النفطية العالقة حاليا في البحر، في خطوة وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها تهدف إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية التي تأثرت بشدة بحرب إيران.