فاينانشال تايمز: أميركا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهلكت مخزونا من الذخائر الحيوية يكفي لسنوات منذ بدء الحرب مع إيران.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاستنزاف السريع للأسلحة شمل صواريخ توماهوك المتطورة بعيدة المدى.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بعد.