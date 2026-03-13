الأخبار
عاجل

وزير الدفاع الإسرائيلي: هجماتنا في لبنان هي مجرد البداية

عاجل

وزير الدفاع الإسرائيلي: حكومة لبنان ستدفع ثمنا باهظا وسنزيد استهداف البنى التحتية هناك

عاجل

وزير الدفاع الإسرائيلي: حكومة لبنان ستفقد من أراضيها إلى أن يتم تنفيذ الالتزام الأساسي بنزع سلاح حزب الله

عاجل

القيادة المركزية الأميركية: الطائرة سقطت غرب العراق حوالى الساعة 2 مساء بتوقيت شرق أميركا في 12 آذار وفقدانها لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة

عاجل

القيادة المركزية الأميركية: تأكيد مقتل أربعة أفراد في حادث تحطم طائرة التزويد بالوقود كيه.سي-135 الأميركية فوق العراق

فاينانشال تايمز: أميركا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران

أخبار دولية
2026-03-13 | 03:12
مشاهدات عالية
0min
فاينانشال تايمز: أميركا استهلكت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيران

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهلكت مخزونا من الذخائر الحيوية يكفي لسنوات منذ بدء الحرب مع إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاستنزاف السريع للأسلحة شمل صواريخ توماهوك المتطورة بعيدة المدى.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بعد.

أخبار دولية

تايمز:

أميركا

استهلكت

مخزون

"سنوات"

الذخائر

إيران

