المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة عسكرية أميركية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، مسؤوليتها عن إسقاط طائرة عسكرية أميركية للتزود بالوقود في غرب العراق أمس الخميس.



وقالت في بيان لها إنها أسقطت طائرة التزود بالوقود من طراز كيه.سي-135 دفاعا عن سيادة البلاد ومجالها الجوي.