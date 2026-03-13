وزير الدفاع الأميركي: المرشد الإيراني الجديد "جريح" و"مشوه" على الأرجح

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ان المرشد الاعلى الايراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي "جريح" و"مشوه" على الأرجح.



وقال هيغسيث في مؤتمر صحافي: "نعلم أن ما يسمى الزعيم الجديد، وهو ليس زعيما أعلى، مصاب ومشوه على الأرجح"، لافتا الى أنه لم يظهر شخصيا الخميس مع نشر أول خطاب له منذ تعيينه الأحد.