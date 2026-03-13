رئيس الأركان الأميركي: تأمين مضيق هرمز مسألة معقدة

اعتبر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال دان كاين أن مضيق هرمز هو ممر "معقد تكتيكيا"، مقرّا بصعوبة العمل على مرافقة السفن لعبوره بشكل آمن في ظل الحرب في الشرق الأوسط.



وقال كاين خلال مؤتمر صحافي إن المضيق "هو بيئة معقدة تكتيكيا. وأعتقد أنه قبل أن نقوم بنقل أي شيء عبره على نطاق واسع، نريد أن نتأكد من أننا نقوم بالعمل بما يتوافق مع أهدافنا العسكرية الحالية".