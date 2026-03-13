الأخبار
رئيس الأركان الأميركي: تأمين مضيق هرمز مسألة معقدة
2026-03-13 | 15:19
رئيس الأركان الأميركي: تأمين مضيق هرمز مسألة معقدة
اعتبر رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال دان كاين أن مضيق هرمز هو ممر "معقد تكتيكيا"، مقرّا بصعوبة العمل على مرافقة السفن لعبوره بشكل آمن في ظل الحرب في الشرق الأوسط.
وقال كاين خلال مؤتمر صحافي إن المضيق "هو بيئة معقدة تكتيكيا. وأعتقد أنه قبل أن نقوم بنقل أي شيء عبره على نطاق واسع، نريد أن نتأكد من أننا نقوم بالعمل بما يتوافق مع أهدافنا العسكرية الحالية".
الإمارات: على إيران وقف الهجمات على جيرانها لإتاحة المجال للدبلوماسية
وزير الدفاع الأميركي: المرشد الإيراني الجديد "جريح" و"مشوه" على الأرجح
السابق
مجزرة في الفوار... استشهاد 8 أشخاص وجرح 9 آخرين
