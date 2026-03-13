الإمارات: على إيران وقف الهجمات على جيرانها لإتاحة المجال للدبلوماسية

رأت لانا نسيبة وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينهي الحرب مع إيران دبلوماسيا "في الوقت المناسب"، وأن على طهران وقف هجماتها على جيرانها حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط.



وعبرت نسيبة، السفيرة الإماراتية السابقة لدى الأمم المتحدة، عن ثقتها في أن الحرب ستنتهي بتسوية عبر التفاوض.

لكنها أشارت إلى أن دول الخليج العربية شعرت بصدمة بالغة إزاء شن إيران هجمات عليها.

وقالت نسيبة في مقابلة "في نهاية المطاف، سيكون الحل دبلوماسيا، لكن لا بد من لحظة حاسمة، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيقودنا جميعا إلى تلك اللحظة في الوقت المناسب".