غوتيريش يطلق نداء تمويل عاجل بقيمة 325 مليون دولار لدعم لبنان

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من بيروت نداء تمويل عاجل بقيمة 325 مليون دولار لدعم لبنان في الاستجابة لأزمة النازحين الذين شردتهم الحرب بين حزب الله واسرائيل.



وقال غوتيريش في خلال مؤتمراطلاق النداء الانساني العاجل الذي حضره ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة في مقر رئاسة الحكومة: "يسرني أن انضم اليكم اليوم لإطلاق نداء انساني عاجل بقيمة 325 مليون دولار لدعم شعب لبنان"، على أن تُخصص لتوسيع "نطاق المساعدات المنقذة للحياة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، بما يشمل الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم والحماية وخدمات حيوية أخرى".