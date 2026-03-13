ترامب: نظام الحكم في إيران سيسقط "لكن ربما ليس فورا"

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته بان الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي بعد الهجوم الأميركي والإسرائيلي، لكنه تدارك في مقابلة بثت الجمعة أن هذا الامر قد لا يحصل في شكل فوري.



وقال في مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز: "أعتقد فعلا أنها عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة إلى من لا يملكون أسلحة. أعتقد أنها عقبة كبيرة جدا سيحصل ذلك، لكن ربما ليس فورا".



وأعرب ترامب عن شكوك في أن يكون نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوفّر مساعدة لإيران في مواجهة الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك عليها.



وقال: "أعتقد أنه قد يكون يساعدهم بعض الشيء، نعم، أظن ذلك. وهو ربما يعتقد أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟".