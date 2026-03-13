المستشار الألماني: الحرب في الشرق الأوسط لا تفيد أحدا وتضرّ بكثيرين "بمن فيهم نحن"

رأى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الحرب في الشرق الأوسط يجب أن تنتهي "في أسرع وقت ممكن" لأنها "لا تحقق الفائدة لأحد وتضر بالكثيرين إقتصاديا، بمن فيهم نحن".



وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الأوروبيين التواصل مباشرة مع إيران للمطالبة بإعادة فتح مضيق هرمز، قال ميرتس: "نبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذه الحرب... ونستخدم كل القنوات الدبلوماسية".