السوداني يتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استهداف جنود فرنسيين في العراق

تعهد رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني في اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار استهداف جنود فرنسيين في العراق، غداة مقتل جندي فرنسي بهجوم بمسيّرة إيرانية في إقليم كردستان.



وأعرب السوداني بحسب بيان صدر عن مكتبه "عن الأسف والتضامن لوقوع ضحايا فرنسيين بين القوة المتواجدة في محافظة أربيل، ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكدا "إجراء تحقيق بالحادث المذكور واتخاذ الإجراءات اللازمة بمنع تكرار هذا الاستهداف".



وفي اتصال منفصل مع ماكرون، دان رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني الهجوم، مؤكدا أن "الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية وضع حدود للجماعات الخارجة عن القانون"، بحسب منشور له على منصة إكس.