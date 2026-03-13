اردوغان: تركيا لن تنجر للحرب مع إيران

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا لن تنجر إلى الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، لكنها مستعدة لمواجهة كل التهديدات.



وجاء ذلك بعد اعتراض صاروخ باليستي إيراني ثالث أُطلق باتجاه تركيا.



وقال اردوغان خلال مأدبة إفطار: "خلال هذه العملية، نتخذ كل الإجراءات الوقائية لمنع أي تهديدات تستهدف مجالنا الجوي، تماما كما فعلنا الليلة الماضية." وأضاف: "أولويتنا الرئيسية هي إبقاء بلادنا بعيدة عن أتون هذه النار."