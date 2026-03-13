واشنطن ترسل مزيدا من مشاة البحرية والسفن إلى الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الولايات المتحدة أرسلت مزيدا من قوات المارينز والسفن إلى الشرق الأوسط بعد أسبوعين من الحرب التي شنتها مع إسرائيل على إيران.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس تريبولي" المتمركزة في اليابان وما عليها من قوات المارينز، هي في طريقها إلى المنطقة، بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نحو 2500 من مشاة البحرية على متن ثلاث سفن على الأقل يتجهون إلى الشرق الأوسط.

