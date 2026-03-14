اكسيوس: إسرائيل تخطط لتوسيع عمليتها البرية في لبنان

ذكر موقع اكسيوس أن إسرائيل تخطط لتوسيع عمليتها البرية في لبنان بشكل كبير، مشيرا الى أن ذلك "بهدف السيطرة على كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله".

وأوضح أن إدارة ترامب تدعم عملية إسرائيلية واسعة لنزع سلاح حزب الله، لكنها في الوقت نفسه تضغط للحد من الأضرار التي قد تلحق بالدولة اللبنانية، كما تعمل على دفع إجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق لما بعد الحرب.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولين إسرائيليين أفادوا بأن حكومة نتنياهو كانت لا تزال تحاول احتواء التصعيد في لبنان من أجل البقاء مركّزة على إيران، لكن هذا الحساب تغيّر عندما أطلق حزب الله أكثر من 200 صاروخ في هجوم واسع ومنسّق مع إيران.

ولفت اكسيوس إلى أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قالوا إن إدارة ترامب طلبت من إسرائيل عدم قصف مطار بيروت الدولي أو غيره من البنى التحتية التابعة للدولة اللبنانية خلال العملية، وأوضح المسؤولون أن إسرائيل وافقت على تجنيب المطار القصف لكنها لم تلتزم بحماية سائر البنى التحتية.

وأكد الموقع، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله: "قبل هجوم الأربعاء كنا مستعدين لوقف إطلاق النار في لبنان، لكن بعده لم يعد هناك أي طريق للعودة من عملية عسكرية واسعة".