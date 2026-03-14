استهداف السفارة الأميركية في بغداد ومقتل عنصرَين في كتائب حزب الله بهجومَين منفصلَين

استهدف هجوم بطائرة مسيّرة السفارة الأميركية في بغداد فجر السبت بعد ضربتين جويتين في العاصمة العراقية قُتل خلالهما عنصران في كتائب حزب الله الموالية لإيران وأحدهما "شخصية مهمة"، حسبما قال مسؤولون أمنيون لوكالة فرانس برس.



وفجر السبت، شاهد صحافي من وكالة فرانس برس دخانا أسود يتصاعد فوق السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد والتي تضم بعثات دبلوماسية ومؤسسات دولية وهيئات حكومية.



وأفاد مسؤول أمني رفيع المستوى وكالة فرانس برس، بأن الهجوم نفّذ بطائرة مسيّرة. وأكد مسؤول آخر وقوع هجوم لكنه تحدث عن إطلاق صواريخ مضيفا أن مقذوفا سقط قرب مدرج المجمع الدبلوماسي.



وهذا الهجوم الثاني الذي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط. وهو يأتي بعد ساعات فقط من ضربات استهدفت كتائب حزب الله أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها، وفق مسؤولين أمنيين.



ولم تكشف المصادر التي تواصلت معها فرانس برس هويّتَي العنصرين، كما لم تنشر كتائب حزب الله التي تصنفها واشنطن بأنها جماعة "إرهابية"، أي بيان حتى الآن.



وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني إنه في وسط بغداد، تمّ "في الساعة 02,15 (23,15 ت غ الجمعة) استهداف دار مستغلّ كمقرّ تابع لكتائب حزب الله بصاروخ"، ما أدّى إلى "استشهاد إحدى الشخصيات المهمة (...) وإصابة اثنين تم نقلهما إلى المستشفى".



وكان أحد صحافيي فرانس برس سمع دوي انفجارات في وسط المدينة تلتها أصوات صافرات الإسعاف. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا دخانا يتصاعد من منطقة العَرَصات حيث توجد مقارّ مجموعات عراقية مسلحة موالية لإيران.



وبعد ساعتَين تقريبا، أفاد صحافي آخر في فرانس برس بسماع دوي انفجار في شرق بغداد.



وتحدث مسؤول أمني لفرانس برس عن "استهداف جوي لسيارة تقلّ أحد عناصر الحشد الشعبي في منطقة النهروان بشرق بغداد، ما أدى إلى مقتله".



وأكّد مسؤول أمني آخر الحصيلة، فيما أشار مسؤول في الحشد إلى أن القتيل "عنصر في كتائب حزب الله".