رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
ترامب: نفّذنا واحدة من أقوى الغارات في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-03-14 | 01:17
ترامب: نفّذنا واحدة من أقوى الغارات في الشرق الأوسط
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه بناءً على توجيهاته، "نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، حيث تم تدمير كل هدف عسكري بشكل كامل في جوهرة إيران، جزيرة خرج".
وقال: "إن أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطوراً التي عرفها العالم على الإطلاق، لكن، ولأسباب تتعلق باللياقة، اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة. ومع ذلك، إذا قامت إيران، أو أي جهة أخرى، بأي عمل يعرقل المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر فوراً في هذا القرار".
وأضاف: "خلال ولايتي الأولى، وكذلك حالياً، قمت بإعادة بناء جيشنا ليصبح القوة الأكثر فتكاً وقوة وفعالية، وبفارق كبير، في أي مكان في العالم. إيران لا تملك أي قدرة على الدفاع عن أي هدف نريد مهاجمته؛ لا يوجد ما يمكنها فعله حيال ذلك".
وشدّد ترامب على أنّ "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأميركية أو الشرق الأوسط أو، في هذا الشأن، العالم".
وختم: "إن الجيش الإيراني، وكل من يتورط مع هذا النظام الإرهابي، سيكون من الحكمة أن يلقوا أسلحتهم وأن يحافظوا على ما تبقى من بلدهم، وهو ليس بالكثير".
التالي
استهداف السفارة الأميركية في بغداد ومقتل عنصرَين في كتائب حزب الله بهجومَين منفصلَين
اكسيوس: إسرائيل تخطط لتوسيع عمليتها البرية في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-10
ترامب: إيران دولة قوية وكانت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط لولا قيامنا بمهاجمتها
آخر الأخبار
2026-03-10
ترامب: إيران دولة قوية وكانت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط لولا قيامنا بمهاجمتها
0
صحف اليوم
2026-02-27
الخارجية الفرنسية: أهداف 3 رئيسية لـ"مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2026-02-27
الخارجية الفرنسية: أهداف 3 رئيسية لـ"مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي" (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
2026-01-13
ترامب: لم يكن من الممكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط من دون تدمير قدرات إيران النووية
آخر الأخبار
2026-01-13
ترامب: لم يكن من الممكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط من دون تدمير قدرات إيران النووية
0
آخر الأخبار
2026-03-06
الجيش الإسرائيلي: نفذنا ٢٦ موجة من الغارات في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بداية الحرب
آخر الأخبار
2026-03-06
الجيش الإسرائيلي: نفذنا ٢٦ موجة من الغارات في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بداية الحرب
0
أخبار دولية
08:15
القيادة المركزية الأميركية: قصفنا أكثر من 90 هدفا عسكريا في جزيرة خرج
أخبار دولية
08:15
القيادة المركزية الأميركية: قصفنا أكثر من 90 هدفا عسكريا في جزيرة خرج
0
أخبار دولية
07:52
وزير النقل البحري الهندي: سفينتان متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز
أخبار دولية
07:52
وزير النقل البحري الهندي: سفينتان متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز
0
أخبار دولية
02:22
كوريا الشمالية أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية
أخبار دولية
02:22
كوريا الشمالية أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية
0
أخبار دولية
02:08
حماس تدعو إيران لعدم استهداف "دول الجوار"
أخبار دولية
02:08
حماس تدعو إيران لعدم استهداف "دول الجوار"
0
صحة وتغذية
07:11
هل يضعف التوتر جهاز المناعة؟ إليكم ما يكشفه العلم عن العلاقة المعقدة بين الضغط النفسي وصحة الجسم
صحة وتغذية
07:11
هل يضعف التوتر جهاز المناعة؟ إليكم ما يكشفه العلم عن العلاقة المعقدة بين الضغط النفسي وصحة الجسم
0
صحة وتغذية
06:16
حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر
صحة وتغذية
06:16
حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر
0
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
0
خبر عاجل
07:26
القيادة المركزية الأميركية: القوّات الأميركية نفّذت الليلة الماضية ضربة دقيقة واسعة النطاق على جزيرة خرج بإيران
خبر عاجل
07:26
القيادة المركزية الأميركية: القوّات الأميركية نفّذت الليلة الماضية ضربة دقيقة واسعة النطاق على جزيرة خرج بإيران
0
أخبار لبنان
07:11
وفد رؤساء الحكومات السابقين بعد لقاء سلام: ادانة واستنكار العدوان الاسرائيلي الذي بلغ حدًّا غير مسبوق
أخبار لبنان
07:11
وفد رؤساء الحكومات السابقين بعد لقاء سلام: ادانة واستنكار العدوان الاسرائيلي الذي بلغ حدًّا غير مسبوق
0
تقارير نشرة الاخبار
05:35
هدوء حذر في صور..
تقارير نشرة الاخبار
05:35
هدوء حذر في صور..
0
أخبار لبنان
05:21
الملف اللبناني على الطاولة الاسرائيلية...ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
05:21
الملف اللبناني على الطاولة الاسرائيلية...ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
0
تقارير نشرة الاخبار
04:25
كتّانة للـLBCI: الخطر كبير.. وممر آمن لعملياتنا الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر!
تقارير نشرة الاخبار
04:25
كتّانة للـLBCI: الخطر كبير.. وممر آمن لعملياتنا الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر!
0
تقارير نشرة الاخبار
04:10
من قلب المنزل الذي استُهدفت فيه عائلة بكاملها في حيّ الراهبات - النبطية...
تقارير نشرة الاخبار
04:10
من قلب المنزل الذي استُهدفت فيه عائلة بكاملها في حيّ الراهبات - النبطية...
0
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
02:55
استشهاد 4 من آل الترياقي في غارة إسرائيلية على صيدا
تقارير نشرة الاخبار
02:55
استشهاد 4 من آل الترياقي في غارة إسرائيلية على صيدا
0
أخبار لبنان
02:28
هكذا بدت النبطية صباحًا...
أخبار لبنان
02:28
هكذا بدت النبطية صباحًا...
1
أخبار لبنان
14:01
الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد
أخبار لبنان
14:01
الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد
2
أمن وقضاء
09:17
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
أمن وقضاء
09:17
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
3
خبر عاجل
01:09
بعد استهدافها يوم أمس...شقة سكنية في النبعة تُستهدف مجددًا اليوم
خبر عاجل
01:09
بعد استهدافها يوم أمس...شقة سكنية في النبعة تُستهدف مجددًا اليوم
4
أمن وقضاء
11:24
أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين
أمن وقضاء
11:24
أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين
5
تقارير نشرة الاخبار
01:47
في قضاء الزهراني...أهالي القرى يرفضون ترك الأرض
تقارير نشرة الاخبار
01:47
في قضاء الزهراني...أهالي القرى يرفضون ترك الأرض
6
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
7
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
8
أخبار لبنان
12:59
أدرعي يكرر التحذير لسكان الضاحية: عليكم اخلاء المنطقة فورًا
أخبار لبنان
12:59
أدرعي يكرر التحذير لسكان الضاحية: عليكم اخلاء المنطقة فورًا
