حماس تدعو إيران لعدم استهداف "دول الجوار"

دعت حركة حماس السبت إيران لعدم استهداف "دول الجوار" في منطقة الخليج ردا على الغارات الأميركية الإسرائيلية التي تتعرض لها، داعية دول المنطقة إلى "التعاون" لوقف الحرب.وقالت حماس في بيان:"تتابع حركة المقاومة الإسلامية حماس بقلق بالغ الحرب الدائرة في المنطقة، وتؤكد مجددًا إدانتها الشديدة للعدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.وإذ تؤكد الحركة أن مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة وقف هذه الحرب، فإنها تدعو جميع الدول والمنظمات الدولية للعمل على وقفها فورًا، كما وتثمن الحركة كل الجهود التي بذلتها الدول المختلفة لمنع اندلاعها وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية.وفي الوقت الذي تؤكد الحركة على حق الجمهورية الإسلامية في إيران بالرد على هذا العدوان بكل الوسائل المتاحة وفق الأعراف والقوانين الدولية، فإنها تدعو الإخوة في إيران إلى عدم استهداف دول الجوار، وتدعو كل دول المنطقة للتعاون لوقف هذا العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة فيما بينها."