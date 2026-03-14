كوريا الشمالية أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية

أطلقت كوريا الشمالية نحو عشرة صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان السبت، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فيما تُجري كوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية مع واشنطن منذ الاثنين.



وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في بيان أن القوات المسلحة في سيول رصدت "نحو عشرة صواريخ بالستية مجهولة أُطلقت من منطقة سونان في كوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق قرابة الساعة 13,20" (04,20 بتوقيت غرينتش)، في إشارة إلى الاسم الكوري لبحر اليابان.

