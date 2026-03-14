وسائل إعلام إيرانية: إيران تُصدر تحذيراً بإخلاء ثلاث مناطق في الإمارات

أخبار دولية
2026-03-14 | 10:40
LBCI
LBCI
أعلنت إيران إصدار تحذير بإخلاء ثلاث مناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة قالت إنها تحولت إلى مخابئ للقوات العسكرية الأميركية.

 

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، دعت ايران السكان والمقيمين في المناطق المحددة على الخريطة داخل الإمارات إلى الابتعاد فوراً عن نطاق موانئ جبل علي وخليفة والفجيرة.

 

وأوضحت أن هذه المناطق تحولت إلى أهدافمشروعة، بسبب وجود واختباء قوات عسكرية أميركية داخل منشآت مدنية، مشيرة إلى أنها قد تتعرض للاستهداف خلال الساعات المقبلة.

 

كما طلبت من جميع المواطنين والعاملين في الموانئ والأشخاص الموجودين قرب هذه المنشآت مغادرة هذه المناطق بأسرع وقت حفاظاً على سلامتهم.


إيران تهدد باستهداف شركات أمريكية في الشرق الأوسط
غوتيريش: الشّعب اللبناني لم يختر الحرب بل جُرّ إليها وأطالب بوقف إطلاق النار والحلّ الوحيد هو الدبلوماسية والحوار
آخر الأخبار
2026-03-02

وسائل إعلام إيرانية: قصف متواصل على مناطق غربي العاصمة

خبر عاجل
2026-03-02

وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز وأن إيران ستحرق أي سفينة تحاول عبوره

آخر الأخبار
2026-02-28

وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في مدينة تبريز شمال غربي إيران

آخر الأخبار
2026-03-01

وسائل إعلام إيرانية: غارات تستهدف منطقة قريبة من برج آزادي ومطار مهر آباد في طهران

أخبار دولية
13:50

وزير الخارجية الإيراني: الزعيم الأعلى الجديد لا يعاني من أي مشكلات

أخبار دولية
13:33

السفارة الأميركية تحث رعاياها على مغادرة العراق​

أخبار دولية
13:32

وكالة: مقتل 15 شخصا في هجوم على مصنع بوسط إيران

أخبار دولية
12:04

عراقجي: إيران ستستهدف الشركات الأميركية اذا قُصِفت منشآتها للطاقة

أخبار لبنان
13:17

وزيرة الشؤون الاجتماعية: 115 مليون دولار مساعدات دولية وتوزيع أكثر من 800 ألف وجبة ساخنة

اسرار
2026-02-25

أسرار الصحف 25-2-2026

خبر عاجل
2026-03-13

طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات من والى الرياض ليوم السبت 14 آذار​

آخر الأخبار
14:11

حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية جنوب مدينة حيفا المحتلة

تقارير نشرة الاخبار
14:32

اسرائيل تقطع طرقات وجسور في الجنوب....اهداف غامضة لكن مقلقة

تقارير نشرة الاخبار
14:29

محادثات لبنانية - إسرائيلية مباشرة متى وأين؟

تقارير نشرة الاخبار
14:27

ضغوط أميركية لمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تصعيد ميداني

مقدمة نشرة الاخبار
14:18

مقدمة النشرة المسائية 14-3-2026

أخبار دولية
10:40

غوتيريش: الشّعب اللبناني لم يختر الحرب بل جُرّ إليها وأطالب بوقف إطلاق النار والحلّ الوحيد هو الدبلوماسية والحوار

أخبار لبنان
10:19

غوتيريش للـLBCI: بعض القوى الكبرى تنخرط بخرق القوانين الدولية ولذلك هناك حاجة للأمم المتحدة

أخبار دولية
10:05

الهجوم الأميركي على جزيرة الخرج الإيرانية يفاقم التوتر إقليمياً ورد إيراني في الإمارات

تقارير نشرة الاخبار
10:00

أزمة النزوح تتواصل...وتكثيف الجهود لتأمين احتياجات النازحين في زحلة والبقاع الغربي

تقارير نشرة الاخبار
09:56

جولة للـLBCI في النبي شيت

أخبار دولية
10:40

وسائل إعلام إيرانية: إيران تُصدر تحذيراً بإخلاء ثلاث مناطق في الإمارات

خبر عاجل
01:09

بعد استهدافها يوم أمس...شقة سكنية في النبعة تُستهدف مجددًا اليوم

تقارير نشرة الاخبار
04:29

الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...

تقارير نشرة الاخبار
01:47

في قضاء الزهراني...أهالي القرى يرفضون ترك الأرض

تقارير نشرة الاخبار
03:31

ماذا عن حركة النزوح؟

تقارير نشرة الاخبار
02:55

استشهاد 4 من آل الترياقي في غارة إسرائيلية على صيدا

أخبار لبنان
02:28

هكذا بدت النبطية صباحًا...

تقارير نشرة الاخبار
04:10

من قلب المنزل الذي استُهدفت فيه عائلة بكاملها في حيّ الراهبات - النبطية...

