وسائل إعلام إيرانية: إيران تُصدر تحذيراً بإخلاء ثلاث مناطق في الإمارات

أعلنت إيران إصدار تحذير بإخلاء ثلاث مناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة قالت إنها تحولت إلى مخابئ للقوات العسكرية الأميركية.



وبحسب وسائل إعلام إيرانية، دعت ايران السكان والمقيمين في المناطق المحددة على الخريطة داخل الإمارات إلى الابتعاد فوراً عن نطاق موانئ جبل علي وخليفة والفجيرة.

وأوضحت أن هذه المناطق تحولت إلى أهداف ”مشروعة“، بسبب وجود واختباء قوات عسكرية أميركية داخل منشآت مدنية، مشيرة إلى أنها قد تتعرض للاستهداف خلال الساعات المقبلة.

كما طلبت من جميع المواطنين والعاملين في الموانئ والأشخاص الموجودين قرب هذه المنشآت مغادرة هذه المناطق بأسرع وقت حفاظاً على سلامتهم.