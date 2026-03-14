عراقجي: إيران ستستهدف الشركات الأميركية اذا قُصِفت منشآتها للطاقة

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن طهران ستستهدف الشركات الأميركية في المنطقة في حال تعرّضت منشآتها للطاقة للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال عراقجي بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي "سترد إيران على أي اعتداء تتعرض له منشآتها للطاقة". أضاف "في حال استهدفت المنشآت الإيرانية، ستستهدف قواتنا الشركات الأميركية في المنطقة، أو الشركات التي تملك فيها الولايات المتحدة حصصا"، مع تشديده على أن طهران "ستتحرك بحيطة لضمان عدم استهداف المناطق المكتظة بالسكان".

ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه ضربات واسعة النطاق الى أهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، وتهديده بضرب منشآتها النفطية في حال واصلت طهران عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.