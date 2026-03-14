وكالة: مقتل 15 شخصا في هجوم على مصنع بوسط إيران

أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية اليوم السبت بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في هجوم صاروخي استهدف مصنعا في مدينة أصفهان بوسط إيران.



وذكرت فارس أن عمالا كانوا داخل المصنع، الذي ينتج أجهزة تدفئة وثلاجات، وقت وقوع الهجوم.



وحمّلت الوكالة "العدو الأميركي-الصهيوني (الإسرائيلي)" مسؤولية الهجوم الذي قالت إنه نُفذ بصاروخ.



ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الهجوم حتى الآن.